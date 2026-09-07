Ton animal maternel, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Ton animal maternel Mardi 22 septembre, 19h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T19:30:00+02:00 – 2026-09-22T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-22T19:30:00+02:00 – 2026-09-22T21:15:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cinemadepays.fr/seynelesalpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=17HKL »}]

Avant-première ! – De retour au Costa Rica après des études en Europe, Elsa retrouve sa petite sœur Amalia, seule dans la maison familiale. De plus en plus insaisissable, celle-ci semble enfermée d… Auditorium de Seynod Ton animal maternel