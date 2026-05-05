Ton bal ! avec le groupe Mbraia Entraygues-sur-Truyère

Entraygues-sur-Truyère

Ton bal ! avec le groupe Mbraia

Au pied du château Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Dans le cadre du festival La Grande Confluence

Machine à danser

Les guitares s’étirent, vrombissent, le cajón respire et palpite. Les voix éclatent de ces mots anciens nécessaires aujourd’hui. Alors les corps glissent et soupirent, les souliers crissent et transpirent. La fièvre s’empare du parquet qui rougit, fume de désir. Leurs arrangements, entre force brutale et infinie douceur, rendent hommage aux textes de ces poètes inconnus qui ont marqué la mémoire collective. Chaussez-vous solidement et laissez-vous happer par la transe. Mbraia balance ton bal !Groupe Mbraia

C’est avec le groupe Brick-a-Drac qu’Arnaud Cance fait ses premiers pas sur scène. Très vite, il monte le trio Tres a cantar autour d’un répertoire de chants traditionnels. C’est ensuite Le Comité qu’il rejoindra, groupe clermontois de fusion ragga-électro-trad. Il conçoit la musique des spectacles Le Chemisier jaune et de Poma ! aux côtés de la conteuse Séverine Sarrias, qu’il accompagne sur scène. Il est également le complice du conteur Yves Durand dans le spectacle Tè tu! Tè ieu!, une création originale qui revisite contes et chants populaires languedociens. Durant les Rencontres d’Astaffort, il entame le travail d’écriture de son premier

album solo, Saique benlèu qui lui fera intégrer l’Agence artistique Sirventés. Depuis 2018, il

revisite un répertoire de bal trad avec le groupe Mbraia.

Paulin Courtial commence très jeune la guitare et se forme au conservatoire. Il évolue avec différentes pratiques, il écrit, compose et joue du basson. Depuis deux ans, il travaille en collaboration avec l’association du Prix du Jeune Ecrivain et compose la musique de plusieurs spectacles avec des comédiens de la Comédie Française (Samuel Labarthe, Maud Rayer entre autres). Aujourd’hui, il accompagne la chanteuse occitane du VaI d’Aran Alidé Sans. Avec elle, ils composent Henerècla le dernier album du groupe. Ils parcourent ensemble l’Europe et ont donnés depuis plus de 150 concerts. Paulin Courtial fonde le groupe Courtial X Kogane (Trance rock duo guitare/batterie) inspiré de la musique traditionnelle occitane dont le premier disque est sorti début 2019. Depuis 2018, c’est avec Arnaud Cance qu’il a monté un groupe de bal aux influences rock, Mbraia.

Arnaud Cance chant, percussions, vents

Paulin Courtial guitare, guitare basse, chant

Fabien Salabert ingénieur son .

Au pied du château Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 24 35 21 32 contact@lessieudubatut.org

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English :

As part of the La Grande Confluence festival

L’événement Ton bal ! avec le groupe Mbraia Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)