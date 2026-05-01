Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour La Comédie du Finistère Brest

Brest

Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 22:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Le stand up du Tonnerre Comédie Club arrive à la Comédie du Finistère, aux Ateliers des Capucins, le spot incontournable du rire à Brest.

Dans une ambiance vivante et chaleureuse, quatre humoristes locaux vous emmènent dans leur univers et enchaînent les blagues et les interactions. Une soirée 100% bretonne où on vient pour rire, ensemble, et fort.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

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English : Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour

L’événement Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour Brest a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue