Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour La Comédie du Finistère Brest
Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour La Comédie du Finistère Brest samedi 23 mai 2026.
Brest
Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 22:15:00
Date(s) :
2026-05-23
Le stand up du Tonnerre Comédie Club arrive à la Comédie du Finistère, aux Ateliers des Capucins, le spot incontournable du rire à Brest.
Dans une ambiance vivante et chaleureuse, quatre humoristes locaux vous emmènent dans leur univers et enchaînent les blagues et les interactions. Une soirée 100% bretonne où on vient pour rire, ensemble, et fort.
Informations pratiques
Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English : Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour
L’événement Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour Brest a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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