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Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour La Comédie du Finistère Brest

Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour La Comédie du Finistère Brest samedi 23 mai 2026.

Lieu : La Comédie du Finistère

Adresse : 25 Rue de Pontaniou

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Brest

Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 22:15:00

Date(s) :
2026-05-23

Le stand up du Tonnerre Comédie Club arrive à la Comédie du Finistère, aux Ateliers des Capucins, le spot incontournable du rire à Brest.

Dans une ambiance vivante et chaleureuse, quatre humoristes locaux vous emmènent dans leur univers et enchaînent les blagues et les interactions. Une soirée 100% bretonne où on vient pour rire, ensemble, et fort.

Informations pratiques

Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.   .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71 

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English : Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour

L’événement Tonnerre Comédie Club Plateau d’humour Brest a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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