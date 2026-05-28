Tonnet: Rencontre avec Maryline Desbiolles Place Marguerite Laborde Pau

Pau

Tonnet: Rencontre avec Maryline Desbiolles

Place Marguerite Laborde Librairie Tonnet Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Rose la nuit Maryline Desbiolles Rose , le mot, couleur, fleur, prénom, habite Maryline Desbiolles Marie-Rose, bergère rebelle et un peu sorcière, fut une figure importante de son enfance. Plus tard, ne l’a-t-on pas traitée de Rosa Luxemburg ? Deux figures de Rose bien éloignées de la suavité que l’on attribue ordinairement à ce prénom. Suivant son intuition, l’écrivaine s’invente une contrainte. Bientôt paraît l’annonce suivante Écrivaine cherche des personnes se prénommant Rose pour l’écriture d’un roman. Merci de prendre contact avec la maison d’édition rose@swediteur.com. Sept Rose y répondent. Mais c’est à une Rose de fiction, une grande bringue salement amochée , que revient le rôle de narratrice. Échouée dans un couloir d’hôpital, cette femme maigre et couverte de plaies prétend s’appeler Rose Rose (le deuxième Rose en guise de patronyme). .

Place Marguerite Laborde Librairie Tonnet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 77 33

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English : Tonnet: Rencontre avec Maryline Desbiolles

L’événement Tonnet: Rencontre avec Maryline Desbiolles Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau