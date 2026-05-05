Tonte de moutons Nogent-le-Rotrou
Tonte de moutons Nogent-le-Rotrou mercredi 13 mai 2026.
Nogent-le-Rotrou
Tonte de moutons
Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Tonte de moutons !
Venez assister à cette animation utile et ludique ; la tonte des brouteurs du Perche, mercredi 13 mai à partir de 14h au château des Comtes du Perche.
Renseignements au 02.37.52.18.02.
~ Animation gratuite ~
Tonte de moutons !
Venez assister à cette animation utile et ludique ; la tonte des brouteurs du Perche, mercredi 13 mai à partir de 14h au château des Comtes du Perche.
Renseignements au 02.37.52.18.02.
~ Animation gratuite ~ .
Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02
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English :
Sheep shearing!
Come and see this useful and fun activity: shearing Perche grazers, Wednesday May 13 from 2pm at the Château des Comtes du Perche.
Information 02.37.52.18.02.
~ Free animation ~
L’événement Tonte de moutons Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-02 par OTs DU PERCHE
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