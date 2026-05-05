Nogent-le-Rotrou

Tonte de moutons

Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Tonte de moutons !

Venez assister à cette animation utile et ludique ; la tonte des brouteurs du Perche, mercredi 13 mai à partir de 14h au château des Comtes du Perche.

Renseignements au 02.37.52.18.02.

~ Animation gratuite ~

Tonte de moutons !

Venez assister à cette animation utile et ludique ; la tonte des brouteurs du Perche, mercredi 13 mai à partir de 14h au château des Comtes du Perche.

Renseignements au 02.37.52.18.02.

~ Animation gratuite ~ .

Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02

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English :

Sheep shearing!

Come and see this useful and fun activity: shearing Perche grazers, Wednesday May 13 from 2pm at the Château des Comtes du Perche.

Information 02.37.52.18.02.

~ Free animation ~

L’événement Tonte de moutons Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-02 par OTs DU PERCHE