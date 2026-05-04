Tonus Crazy Jungle – Multicampus Warehouse Nantes
Tonus Crazy Jungle – Multicampus Warehouse Nantes vendredi 22 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 00:00 – 06:00
Gratuit : non À partir de 5€ Prévente limitée disponible sur l’application et le site internet Warehouse Etudiant
???? LA JUNGLE T’APPELLE ! ????T’AS INTÉRÊT À RÉPONDRE…Laisse tomber les révisions. Lâche le stylo. Ce soir, le dancefloor c’est TON territoire. ????La CRAZY JUNGLE débarque et elle ne fait pas dans la demi-mesure : décors UV qui claquent, lianes fluo, ambiance 100% sauvage.Autrement dit… t’as jamais vu une salle comme ça ????Aux platines, Yofunders & Lossia t’embarquent dans un set qui passe du Rap qui fracasse au Shatta qui décoiffe, de l’électro qui grille les enceintes à la Latin House qui fait perdre la tête. Un seul objectif : que tu sortes de là avec les jambes mortes.???? Rap | Shatta | Électro | Latin HouseAlors t’es du genre à rester sur le canapé pendant que toute ta promo vit le truc de l’année ?Non…..Exactement…. ALORS GOLa jungle t’attend, ami étudiant. Ose entrer. ?????
Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-crazy-jungle-multicampus-2
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