Tonus Teenage Dream x CHTIIING – Multicampus Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 00:00 – 06:00

Gratuit : non À partir de 5€ Prévente limitée disponible sur l’application et site internet Warehouse Etudiant

???? NANTES, C’EST LA DERNIÈRE ! ???? L’année a été longue. Les partiels, les galères, les nuits à réviser sur du café froid ?Mais avant de refermer ce chapitre… une dernière nuit pour ne jamais oublier ???? ???? TEENAGE DREAM – L’ÉDITION FINALE en partenariat avec CHTIIING ????Ce soir, Nantes revient en 2010 ????Les sons que t’écoutais en 4ème reviennent à fond dans les enceintes, et toi tu chantes chaque refrain comme si t’avais encore 15 ans avec zéro responsabilités.L’ancienne édition ? Complète, détruite ???? La salle avait vibré de partout… et cette fois, c’est la dernière de la saison…Autrement dit : c’est maintenant ou jamais. ?ALGONE ???? prend les commandes jusqu’à 6h du mat’, avec un seul objectif : te faire passer par toutes les émotions : La honte, la fierté, les frissons, les larmes de joie…tout ça sur des tubes que tu connais note par note. ???? ? Déco XXL · Écran géant · Show lumière ???? · Confettis ???? · CO2 ???? · Vibes 2010-2020 ???? ?Pour les étudiant·es nantais·es qui ont besoin d’une vraie conclusion à cette année voilà votre soirée ! ????Dernière Teenage Dream de la saison…

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-teenage-dream-x-chtiiing-multicampus



Afficher la carte du lieu Warehouse et trouvez le meilleur itinéraire

