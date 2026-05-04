Tonus Versus 2010 vs 2020 – Multicampus Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-14 23:30 – 23:59

Gratuit : non À partir de 5€ ! Prévente limitée disponible sur l’application et le site Internet Warehouse

?? TONUS VERSUS – 2010s vs 2020s ?? Deux décennies, une seule mission : retourner le Campus du Warehouse ????Les hits qui ont défini les années 2010 d’un côté, les Bangers qui font vibrer les 2020s de l’autre, et au milieu une ambiance survoltée où les époques s’affrontent sans temps mort ?Confettis ????, CO? ????, transitions explosives et public en feu ????LA VERSUS transforme chaque édition en véritable clash générationnelAux platines, Sinna & Mathéo ???? orchestrent la bataille et font monter la pression toute la nuit.Une date taillée pour celles et ceux qui veulent revivre les meilleurs moments d’hier tout en célébrant le son d’aujourd’hui ???? ???? Un pont de l’Ascension pour mieux sauter d’une décennie à l’autre, rendez-vous au Warehouse pour la soirée qui fait le pont entre deux ères.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-versus-2010-vs-2020-multicampus



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