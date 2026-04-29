TONY CHASSEUR QUINTET Le Baiser Salé Paris
TONY CHASSEUR QUINTET Le Baiser Salé Paris mardi 30 juin 2026.
Pour cette soirée, il retrouve au piano Thierry Vaton, avec qui il partage une complicité musicale profonde. Leur lien remonte notamment à l’aventure du Big Band MizikOpéyi, un projet ambitieux qui réunissait des musiciens majeurs autour d’une relecture contemporaine des musiques martiniquaises. Cette expérience commune a forgé entre eux une écoute et une liberté de jeu particulièrement sensibles sur scène. À leurs côtés, Rody Céréyon à la basse, David Donatien aux percussions et Grégory Louis à la batterie complètent la formation.
Ensemble, ils forment un quintet qui explore toute la richesse du jazz créole, entre improvisation et mélodies envoûtantes. Tony Chasseur y déploie une esthétique singulière, construite comme un dialogue vivant entre les pulsations de la Caraïbe, les harmonies du jazz, le zouk et les rythmes traditionnels.
Porté par cette histoire commune et une vraie complicité de jeu, le groupe propose un concert à la fois précis et spontané, où l’énergie du live s’impose naturellement.
Tony Chasseur, c’est une voix et une énergie qui traversent les musiques caribéennes depuis trois décennies, un artiste qui sait faire vivre la tradition tout en la réinventant.
Le mardi 30 juin 2026
de 19h30 à 21h00
Le mardi 30 juin 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR
Tarif Web : 28 EUR
Tarif Reduit : 13 EUR
Tarif sur place : 33 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-01T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T19:30:00+02:00_2026-06-30T21:00:00+02:00;2026-06-30T21:30:00+02:00_2026-06-30T22:30:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/
Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Giovanni Segantini « Je veux voir mes montagnes » Musée Marmottan Monet Paris 29 avril 2026
- « Oser conter » – Formation par la conteuse Clara Guenoun Age d’Or de France Paris 29 avril 2026
- Préhistoire : entre utopie et réalité Collège de France Paris 29 avril 2026
- Championnat pushcar, 19e édition Parc Montsouris Paris 29 avril 2026
- Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Le 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris 29 avril 2026