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TONY CHASSEUR QUINTET Le Baiser Salé Paris

TONY CHASSEUR QUINTET Le Baiser Salé Paris

TONY CHASSEUR QUINTET Le Baiser Salé Paris mardi 30 juin 2026.

Lieu : Le Baiser Salé

Adresse : 58 Rue des Lombards

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR Tarif Web : 28 EUR Tarif Reduit : 13 EUR Tarif sur place : 33 EUR

Pour cette soirée, il retrouve au piano Thierry Vaton, avec qui il partage une complicité musicale profonde. Leur lien remonte notamment à l’aventure du Big Band MizikOpéyi, un projet ambitieux qui réunissait des musiciens majeurs autour d’une relecture contemporaine des musiques martiniquaises. Cette expérience commune a forgé entre eux une écoute et une liberté de jeu particulièrement sensibles sur scène. À leurs côtés, Rody Céréyon à la basse, David Donatien aux percussions et Grégory Louis à la batterie complètent la formation.

Ensemble, ils forment un quintet qui explore toute la richesse du jazz créole, entre improvisation et mélodies envoûtantes. Tony Chasseur y déploie une esthétique singulière, construite comme un dialogue vivant entre les pulsations de la Caraïbe, les harmonies du jazz, le zouk et les rythmes traditionnels.

Porté par cette histoire commune et une vraie complicité de jeu, le groupe propose un concert à la fois précis et spontané, où l’énergie du live s’impose naturellement.

Tony Chasseur, c’est une voix et une énergie qui traversent les musiques caribéennes depuis trois décennies, un artiste qui sait faire vivre la tradition tout en la réinventant.
Le mardi 30 juin 2026
de 19h30 à 21h00
Le mardi 30 juin 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR
Tarif Web : 28 EUR
Tarif Reduit : 13 EUR
Tarif sur place : 33 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-01T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T19:30:00+02:00_2026-06-30T21:00:00+02:00;2026-06-30T21:30:00+02:00_2026-06-30T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards  75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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