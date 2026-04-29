TONY CHASSEUR QUINTET Le Baiser Salé Paris

Pour cette soirée, il retrouve au piano Thierry Vaton, avec qui il partage une complicité musicale profonde. Leur lien remonte notamment à l’aventure du Big Band MizikOpéyi, un projet ambitieux qui réunissait des musiciens majeurs autour d’une relecture contemporaine des musiques martiniquaises. Cette expérience commune a forgé entre eux une écoute et une liberté de jeu particulièrement sensibles sur scène. À leurs côtés, Rody Céréyon à la basse, David Donatien aux percussions et Grégory Louis à la batterie complètent la formation.

Ensemble, ils forment un quintet qui explore toute la richesse du jazz créole, entre improvisation et mélodies envoûtantes. Tony Chasseur y déploie une esthétique singulière, construite comme un dialogue vivant entre les pulsations de la Caraïbe, les harmonies du jazz, le zouk et les rythmes traditionnels.

Porté par cette histoire commune et une vraie complicité de jeu, le groupe propose un concert à la fois précis et spontané, où l’énergie du live s’impose naturellement.

Tony Chasseur, c’est une voix et une énergie qui traversent les musiques caribéennes depuis trois décennies, un artiste qui sait faire vivre la tradition tout en la réinventant.

Le mardi 30 juin 2026

de 19h30 à 21h00

Le mardi 30 juin 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR

Tarif Web : 28 EUR

Tarif Reduit : 13 EUR

Tarif sur place : 33 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-01T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-30T19:30:00+02:00_2026-06-30T21:00:00+02:00;2026-06-30T21:30:00+02:00_2026-06-30T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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