Top gun 1 & 2 et Atelier réalité virtuelle Le Select Granville
Top gun 1 & 2 et Atelier réalité virtuelle Le Select Granville mercredi 13 mai 2026.
Granville
Top gun 1 & 2 et Atelier réalité virtuelle
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13 23:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Rendez-vous À partir du mercredi 13 mai 20H00 pour découvrir ou redécouvrir Top gun 1 et Top gun Maverick sur grand écran.
La première séance de Top Gun 1 (1986) le mercredi 13 mai à 20H00 sera suivie d’un atelier Réalité Virtuelle simulateur de vol !
Tarif unique 5€50 la séance
Tarif 6€50 la séance avec l’animation réalité virtuelle .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Top gun 1 & 2 et Atelier réalité virtuelle
L’événement Top gun 1 & 2 et Atelier réalité virtuelle Granville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer
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