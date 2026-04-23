Top gun 1 & 2 et Atelier réalité virtuelle Le Select Granville

Granville

Top gun 1 & 2 et Atelier réalité virtuelle

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 23:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Rendez-vous À partir du mercredi 13 mai 20H00 pour découvrir ou redécouvrir Top gun 1 et Top gun Maverick sur grand écran.

La première séance de Top Gun 1 (1986) le mercredi 13 mai à 20H00 sera suivie d’un atelier Réalité Virtuelle simulateur de vol !

Tarif unique 5€50 la séance

Tarif 6€50 la séance avec l’animation réalité virtuelle .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Top gun 1 & 2 et Atelier réalité virtuelle

L’événement Top gun 1 & 2 et Atelier réalité virtuelle Granville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer