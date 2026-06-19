Boujan-sur-Libron

TOROS Y CAMPO

Route de Pézenas Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

Spectacles taurins, bandas, repas et animations dans une ambiance conviviale et festive pour tous !

La nouvelle édition de Toros y Campo revient à Boujan-sur-Libron pour plusieurs jours de fête, de traditions et de convivialité au cœur du village.

Au programme de cet événement incontournable

Jeudi 2 juillet

-Inauguration officielle

– Soirée afterwork avec le groupe Climax

Vendredi 3 juillet

– Déjeuner épicurien avec Julien Bousquet (Auberge de combes), accompagné de Jean-Marc Bonano (sur réservation)

– Messe Rociera

– Bal sévillan

– Soirée festive avec DJ

Samedi 4 juillet

– Petit-déjeuner offert par les commerçants

– Novillada non piquée à 11h

– Déjeuner sur le campo

– Novillada piquée à 18h

– Soirée sur le campo

Entre tradition camarguaise et esprit de fête populaire, Toros y Campo fait vibrer la ville et rassemble toutes les générations autour d’une ambiance chaleureuse et festive. .

Route de Pézenas Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40 accueil@boujansurlibron.com

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English : TOROS Y CAMPO

Bullfighting shows, bands, meals, and entertainment in a friendly and festive atmosphere for everyone!

L’événement TOROS Y CAMPO Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34