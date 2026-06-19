TOROS Y CAMPO Boujan-sur-Libron
TOROS Y CAMPO Boujan-sur-Libron jeudi 2 juillet 2026.
Boujan-sur-Libron
TOROS Y CAMPO
Route de Pézenas Boujan-sur-Libron Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-02
Spectacles taurins, bandas, repas et animations dans une ambiance conviviale et festive pour tous !
La nouvelle édition de Toros y Campo revient à Boujan-sur-Libron pour plusieurs jours de fête, de traditions et de convivialité au cœur du village.
Au programme de cet événement incontournable
Jeudi 2 juillet
-Inauguration officielle
– Soirée afterwork avec le groupe Climax
Vendredi 3 juillet
– Déjeuner épicurien avec Julien Bousquet (Auberge de combes), accompagné de Jean-Marc Bonano (sur réservation)
– Messe Rociera
– Bal sévillan
– Soirée festive avec DJ
Samedi 4 juillet
– Petit-déjeuner offert par les commerçants
– Novillada non piquée à 11h
– Déjeuner sur le campo
– Novillada piquée à 18h
– Soirée sur le campo
Entre tradition camarguaise et esprit de fête populaire, Toros y Campo fait vibrer la ville et rassemble toutes les générations autour d’une ambiance chaleureuse et festive. .
Route de Pézenas Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40 accueil@boujansurlibron.com
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English : TOROS Y CAMPO
Bullfighting shows, bands, meals, and entertainment in a friendly and festive atmosphere for everyone!
L’événement TOROS Y CAMPO Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34
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