Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TOROS Y CAMPO Boujan-sur-Libron

TOROS Y CAMPO Boujan-sur-Libron jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Route de Pézenas

Ville : 34760 Boujan-sur-Libron

Département : Hérault

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Boujan-sur-Libron

TOROS Y CAMPO

Route de Pézenas Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-02

Spectacles taurins, bandas, repas et animations dans une ambiance conviviale et festive pour tous !
La nouvelle édition de Toros y Campo revient à Boujan-sur-Libron pour plusieurs jours de fête, de traditions et de convivialité au cœur du village.

Au programme de cet événement incontournable

Jeudi 2 juillet
-Inauguration officielle
– Soirée afterwork avec le groupe Climax

Vendredi 3 juillet
– Déjeuner épicurien avec Julien Bousquet (Auberge de combes), accompagné de Jean-Marc Bonano (sur réservation)
– Messe Rociera
– Bal sévillan
– Soirée festive avec DJ

Samedi 4 juillet
– Petit-déjeuner offert par les commerçants
– Novillada non piquée à 11h
– Déjeuner sur le campo
– Novillada piquée à 18h
– Soirée sur le campo

Entre tradition camarguaise et esprit de fête populaire, Toros y Campo fait vibrer la ville et rassemble toutes les générations autour d’une ambiance chaleureuse et festive.   .

Route de Pézenas Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40  accueil@boujansurlibron.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TOROS Y CAMPO

Bullfighting shows, bands, meals, and entertainment in a friendly and festive atmosphere for everyone!

L’événement TOROS Y CAMPO Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34

À voir aussi à Boujan-sur-Libron (Hérault)