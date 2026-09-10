Touchdesigner #1, STEREOLUX, Nantes

Informations pratiques

Touchdesigner #1 Mardi 13 octobre, 18h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T18:30:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T18:30:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00

TouchDesigner est un environnement de programmation visuelle en temps réel largement utilisé pour la création d’installations interactives, de performances audiovisuelles, de scénographies et d’œuvres génératives. Grâce à son fonctionnement sous forme de réseaux de nœuds, il permet de produire des images dynamiques sans avoir à écrire de code.

À travers une série d’exercices pratiques, les participant·es découvriront durant cet atelier les bases de la création visuelle générative : production d’images à partir de bruit procédural (noise), création de boucles de rétroaction (feedback loops), initiation à la 3D générative, exploration de l’esthétique glitch et transformation de visuels existants grâce à des procédés génératifs.

Cet atelier fait partie d’un cycle de trois initiations consacrées à TouchDesigner. Pensés de manière complémentaire, ces trois ateliers peuvent néanmoins être suivis indépendamment les uns des autres.

Le cycle comprend trois ateliers :

Matériel nécessaire : un ordinateur portable + TouchDesigner

Niveau : débutant

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://stereolux.org/touchdesigner-1-13102026-1630 »}] [{« link »: « https://derivative.ca/download »}]

Explorer TouchDesigner : un cycle de trois ateliers pour s’initier à la création audiovisuelle en temps réel.