Touchdesigner #1, STEREOLUX, Nantes
mardi 13 octobre 2026 · STEREOLUX · Nantes
Informations pratiques
Touchdesigner #1 Mardi 13 octobre, 18h30 STEREOLUX Loire-Atlantique
Unique : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T18:30:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T18:30:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00
TouchDesigner est un environnement de programmation visuelle en temps réel largement utilisé pour la création d’installations interactives, de performances audiovisuelles, de scénographies et d’œuvres génératives. Grâce à son fonctionnement sous forme de réseaux de nœuds, il permet de produire des images dynamiques sans avoir à écrire de code.
À travers une série d’exercices pratiques, les participant·es découvriront durant cet atelier les bases de la création visuelle générative : production d’images à partir de bruit procédural (noise), création de boucles de rétroaction (feedback loops), initiation à la 3D générative, exploration de l’esthétique glitch et transformation de visuels existants grâce à des procédés génératifs.
Cet atelier fait partie d’un cycle de trois initiations consacrées à TouchDesigner. Pensés de manière complémentaire, ces trois ateliers peuvent néanmoins être suivis indépendamment les uns des autres.
Le cycle comprend trois ateliers :
- Atelier #1 — Créer des visuels génératifs (noise, feedback loops, 3D générative et glitch)
- Atelier #2 — Créer des dispositifs interactifs (webcam, MediaPipe et interfaces visuelles)
- Atelier #3 — Créer des visuels audio-réactifs (son en temps réel, MIDI et performance audiovisuelle)
Matériel nécessaire : un ordinateur portable + TouchDesigner
Niveau : débutant
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://stereolux.org/touchdesigner-1-13102026-1630 »}] [{« link »: « https://derivative.ca/download »}]
Explorer TouchDesigner : un cycle de trois ateliers pour s’initier à la création audiovisuelle en temps réel.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026
- Tonus Crazy Jungle – Intégration des BTS, Warehouse, Nantes 11 septembre 2026