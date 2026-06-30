Touchée par les fées Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Touchée par les fées

Mardi 6 avril 2027 de 20h30 à 21h45. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-06 20:30:00

fin : 2027-04-06 21:45:00

Date(s) :

2027-04-06

Ariane Ascaride est bien plus qu’une actrice majeure du cinéma et du théâtre elle est une voix, un visage. Profondément liée à l’univers de Robert Guédiguian, elle mène un parcours théâtral riche et exigeant, fidèle au répertoire contemporain.

Dirigée par Thierry Thieû Niang sur les mots de Marie Desplechin, elle livre un récit intime et profondément incarné.



Dans Touchée par les fées (Fada en langage méridional), elle est cette femme traversée par les luttes, les élans et les blessures, qui n’a cessé de défendre une certaine idée de la liberté et de l’émancipation, dans le sillage de figures comme Gisèle Halimi. Seule en scène, elle fait surgir une galerie de personnages, silhouettes d’ancêtres et de proches, héros du quotidien venus d’un monde à la fois modeste et merveilleux. Entre souvenirs et fable, Ariane Ascaride convoque ces présences invisibles qui ont façonné son parcours de femme et d’artiste et se raconte avec sincérité, humanité, courage et pudeur balayant d’un grand éclat de rire les moments les plus difficiles de sa vie.



Un spectacle poétique, touchant, drôle… Une vraie leçon de résilience et de vie. Merci Madame ! France Info .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Ariane Ascaride is much more than a major film and theatre actress: she is a voice, a face. Deeply connected to the world of Robert Guédiguian, she has pursued a rich and demanding theatrical career, faithful to the contemporary repertoire.

L’événement Touchée par les fées Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues