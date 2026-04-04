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TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES AXONE Montbeliard

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES AXONE Montbeliard

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES AXONE Montbeliard vendredi 12 mars 2027.

Lieu : AXONE

Adresse : 6 RUE DU COMMANDANT ROSSEL

Ville : 25200 Montbeliard

Département : 25

Début : 2027-03-12

Fin : 2027-03-12

Heure de début : 20:00

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES Début : 2027-03-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AXONE 6 RUE DU COMMANDANT ROSSEL 25200 Montbeliard 25

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