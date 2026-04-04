Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES PARC EXPO DE TOURS Tours

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES PARC EXPO DE TOURS Tours

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES PARC EXPO DE TOURS Tours dimanche 10 janvier 2027.

Lieu : PARC EXPO DE TOURS

Adresse : Avenue Camille Chautemps

Ville : 37000 Tours

Département : 37

Début : 2027-01-10

Fin : 2027-01-10

Heure de début : 18:00

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES Début : 2027-01-10 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37

À voir aussi à Tours (37)