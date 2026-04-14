Toulouse Guitare : Cristina Galietto, Chapelle des Carmélites, Toulouse
Toulouse Guitare : Cristina Galietto, Chapelle des Carmélites, Toulouse vendredi 29 mai 2026.
Toulouse Guitare : Cristina Galietto Vendredi 29 mai, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne
20€ | 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:00:00+02:00
L’association Toulouse Guitare a pour vocation de promouvoir la guitare et de la faire rayonner dans notre région, en la présentant sous toutes ses facettes, qu’il s’agisse d’instrument solo ou d’ensembles.
Pour ce concert, c’est la musicienne soliste Cristina Galietto qui est mise en avant avec un répertoire passant de Francisco Tarrega à Johann Sebastian Bach.
Née à Naples en 2000, Cristina Galietto a commencé à étudier la guitare classique à l’âge de 7 ans sous la direction de son père. Depuis, elle poursuit des formations musicales et des concerts à travers le monde entier.
Contact : 06 25 04 15 05
toulouse.guitare@yahoo.com
Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.toulouseguitare.fr/collect/description/572543-z-cristina-galietto-vendredi-29-mai-2026-a-20h »}] [{« link »: « mailto:toulouse.guitare@yahoo.com »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc
Jeune guitariste italienne déjà inventive et en maîtrise, Cristina Galieno vous propose un concert soliste de guitare classique. concert guitare
© Markus Kaiser
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