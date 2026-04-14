Toulouse Indie Day 2026, Le Metronum, Toulouse

Toulouse Indie Day 2026 Vendredi 17 avril, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:30:00+02:00

Vendredi 17 avril, le Metronum met à l’honneur la scène rock & indie toulousaine avec 4 projets live à découvrir sur scène.

Mauve : avec son style minimaliste et introspectif, elle mêle folk et rock alternatif, associant des sonorités chaudes à une colère subtile.

Katcross : imaginez une onde de choc sonore où l’électro brute rencontre l’énergie live du rock progressif : synthés modulaires, voix captivantes et passages électro ravageurs jusqu’à la transe.

Montevideo : un univers sophistiqué et affûté, aux accents post-punk et underground, porté par des voix entremêlées et un regard acide sur notre époque.

Michel Cloup, accompagné de Manon Labry & Julien Rufié : un voyage intense et sans détour. Pas de pop-rock tiède ni de playlist confortable : une proposition radicale et vivante.

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/210-MICHEL-CLOUP-KATCROSS-MONTEVIDEO-MAUVE-TOULOUSE-INDIE-DAY-2026 »}]

Vendredi 17 avril, le Metronum met à l’honneur la scène rock & indie toulousaine avec 4 projets live à découvrir sur scène. concert musique