Gannat

Tour Auto 2026

D 2009/A 719/A71 Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 17:15:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Trente-cinquième édition du tour auto. Cette traversée est l’unique occasion d’admirer le plus beau musée automobile itinérant du monde. Voitures de collection Ferrari, Porsche, Jaguar, BMW,… des 4 coins du globe pour participer à ce rallye.

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D 2009/A 719/A71 Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 42 59 73 40

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English :

Thirty-fifth edition of the Tour Auto. A unique opportunity to admire the world’s finest travelling automobile museum. Collector cars: Ferrari, Porsche, Jaguar, BMW… from the 4 corners of the globe to take part in this rally.

L’événement Tour Auto 2026 Gannat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule