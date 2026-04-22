Tour Auto 2026 Gannat
Tour Auto 2026 Gannat mardi 5 mai 2026.
Gannat
Tour Auto 2026
D 2009/A 719/A71 Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 17:15:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Trente-cinquième édition du tour auto. Cette traversée est l’unique occasion d’admirer le plus beau musée automobile itinérant du monde. Voitures de collection Ferrari, Porsche, Jaguar, BMW,… des 4 coins du globe pour participer à ce rallye.
.
D 2009/A 719/A71 Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 42 59 73 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thirty-fifth edition of the Tour Auto. A unique opportunity to admire the world’s finest travelling automobile museum. Collector cars: Ferrari, Porsche, Jaguar, BMW… from the 4 corners of the globe to take part in this rally.
L’événement Tour Auto 2026 Gannat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Gannat (Allier)
- RONDE du BASSIN SIOULE LIMAGNE Place Pasteur, Cours de la république. Gannat 25 avril 2026
- Circuit VTT La chapelle Saint-Procule Gannat Allier 1 mai 2026
- Circuit VTT 4 km Les Chapelles Gannat Allier 1 mai 2026
- Rando- Train Les Viaducs Eiffel Gannat Allier 1 mai 2026
- Circuit Gravel 46 km Entre Limagne et bords de Sioule Gannat Allier 1 mai 2026