Tour de France 2026 Etape Pau Gavarnie-gèdre av Gaston Lacoste Pau

Le jeudi 9 juillet sera celui de l’étape Pau Gavarnie-Gèdre, soit 186 km.
Étape pyrénéenne de montagne, avec un dénivelé positif de 4150 mètres via les cols d’Aspin et du Tourmalet avant d’atteindre Gavarnie-Gèdre au terme d’une montée de 20 km.
Les opérations de départ se dérouleront au stade Philippe Tissié Tour des Géants, avenue Gaston Lacoste où Tadej Pogacar est espéré, comme cette année, pour l’inauguration du totem de l’édition 2025.
Le parcours en ville qu’emprunteront les coureurs pour quitter Pau sera dévoilé à l’issue des réunions officielles .
av Gaston Lacoste Tour des géants Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
