Tour de France à Dole Dole

Le vendredi 17 juillet 2026, les caméras seront braquées sur Dole et des millions de spectateurs assisteront devant leur écran au départ de la course cycliste la plus populaire au monde. Les Doloises et les Dolois, eux, auront la chance de vivre cet événement en direct !

Dole avait déjà eu le privilège d’être sur le parcours 2022, et en avait profité pour mettre en avant Louis Pasteur, dans le cadre du bicentenaire de sa naissance. Ce fut alors une belle reconnaissance et l’occasion de mettre l’accent sur les travaux et les découvertes de l’un des plus célèbres scientifiques du monde.

2026 sera à nouveau l’occasion de se réunir afin de profiter de l’événement et de ses nombreuses animations. Populaire et convivial, le Tour de France trouvera à nouveau à Dole son public.

En amont du 17 juillet, les Dolois auront rendez-vous avec le J-100, la Dictée du Tour et le J-39.

Détails à venir ! .

