Tour de France des Citadelles de Vauban Musée Vauban Saint-Léger-Vauban

Tour de France des Citadelles de Vauban

Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Eloi GUIGNON, descendant de Vauban, débute son Tour de France des Citadelles de Vauban, à pied et à vélo, au Musée Vauban à Saint-Léger-Vauban.

A l’occasion de ce départ des animations seront pévues .

Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 26 30 maison.vauban@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour de France des Citadelles de Vauban

L’événement Tour de France des Citadelles de Vauban Saint-Léger-Vauban a été mis à jour le 2026-02-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)