Tour de France des Citadelles de Vauban Musée Vauban Saint-Léger-Vauban
Tour de France des Citadelles de Vauban Musée Vauban Saint-Léger-Vauban vendredi 1 mai 2026.
Tour de France des Citadelles de Vauban
Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Eloi GUIGNON, descendant de Vauban, débute son Tour de France des Citadelles de Vauban, à pied et à vélo, au Musée Vauban à Saint-Léger-Vauban.
A l’occasion de ce départ des animations seront pévues .
Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 26 30 maison.vauban@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tour de France des Citadelles de Vauban
L’événement Tour de France des Citadelles de Vauban Saint-Léger-Vauban a été mis à jour le 2026-02-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)