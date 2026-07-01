Tour de France, Route des Gardes, Meudon

Informations pratiques

Tour de France Dimanche 26 juillet, 15h30 Route des Gardes Hauts-de-Seine

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T15:30:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T15:30:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00

Le peloton arrivera de Sèvres et descendra la route des Gardes jusqu’à la rue de Vaugirard, puis suivra les quais de Seine jusqu’à Paris. Le passage de la caravane publicitaire aura lieu vers 15h30 tandis que les coureurs sont attendus aux alentours de 17h45.

Stationnement interdit du 25 juillet à 22h au 26 juillet à 19h.

Tous les véhicules encore stationnés le long du trajet le samedi 25 juillet en fin de journée seront mis en fourrière.

Circulation interrompue de 14h30 à 19h

Rappels de sécurité

Le public doit rester impérativement derrière les barrières.

La traversée des voies est interdite.

La sécurité des mineurs est placée sous la responsabilité de leurs parents ou d’un adulte accompagnant.

Les spectateurs sont seuls responsables de leur sécurité et de leurs animaux de compagnie aux abords du trajet.

Route des Gardes Route des Gardes, Meudon Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France

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Bertrand Guigou/Ville de Meudon