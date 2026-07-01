Visite du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon en forêt de Meudon, Carrefour de l’Observatoire, Meudon
samedi 19 septembre 2026 · Carrefour de l'Observatoire · Meudon
Informations pratiques
Visite du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon en forêt de Meudon 19 et 20 septembre Carrefour de l’Observatoire Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon
Carrefour de l’Observatoire Route Forestière Royale 92360 Meudon Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France https://arhyme-over.blog.com Réseau hydraulique construit entre 1680 et 1682 pour alimenter les bassins et jets d’eau du château du marquis de Louvois. Accès à la forêt de Meudon par la rue Marcelin Berthelot, puis par la route Royale. Carefour de l’Observatoire situé entre stade Marcel Bec et Standard Athletic Club (club anglais).
Visite du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon
©GL-ARHYME
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