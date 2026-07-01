Deux œuvres chaleureuses en extérieur signées Guillaume Bottazzi, Résidence Quintessence, Meudon
samedi 19 septembre 2026 · Résidence Quintessence · Meudon
Informations pratiques
Deux œuvres chaleureuses en extérieur signées Guillaume Bottazzi Samedi 19 septembre, 09h00 Résidence Quintessence Hauts-de-Seine
Visite libre depuis l’extérieur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Ces créations ont été réalisées par l’artiste en 2023. Ensoleillées, sensorielles et poétiques, elles ont la faculté de nous immerger dans un imaginaire solaire et tonifiant.
Elles sont situées à l’extérieur de l’entrée d’une résidence et mesurent 1 mètre 65 de haut chacune.
Elles sont composées d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté.
La nature réflexive du matériau immerge le regardeur. Cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu comme d’apporter de la gaieté dans un ensemble de bâtiments blancs et végétalisés.
À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.
Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.
Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.
Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.
Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org
Résidence Quintessence Rue Paul Demange 92360 Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://guillaume.bottazzi.org/ »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] La résidence Quintessence accueille en permanence deux œuvres de l’artiste Guillaume Bottazzi depuis 2024 Au pied du tramway T6 station Georges Millandy
Accès principal, hall 2
Découverte d’œuvres de Guillaume Bottazzi
© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris
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