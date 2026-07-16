Étendre le marbre, Domaine national de Meudon, Meudon
samedi 19 septembre 2026 · Domaine national de Meudon · Meudon
Informations pratiques
Étendre le marbre 19 et 20 septembre Domaine national de Meudon Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Commissariat Manuel Neves
En septembre 2026, l’Orangerie de Meudon accueilleÉtendre le marbre, une exposition inédite de l’artiste franco-brésilien Jaildo Marinho, réunissant un ensemble d’œuvres spécialement conçues pour ce lieu exceptionnel.
Jaildo Marinho a installé son atelier à Meudon depuis plus de 20 ans, et expose internationalement. Influencé par le néo-concrétisme brésilien et le mouvement Madí — deux mouvements d’avant-garde où la participation du spectateur était fondamentale —, Jaildo Marinho développe depuis plusieurs décennies une recherche plastique où les formes géométriques et les matériaux classiques servent de vecteurs à des récits liés à la culture du Nord-Est brésilien, région où il a passé son enfance. Dans ses nouvelles sculptures, l’artiste entre en résonance avec l’univers des blanchisseuses.
Étendre le marbre : quand la pierre devient tissu
Réalisées spécialement pour cette exposition, les œuvres en marbre sont traversées de plis monumentaux. D’un premier regard, le visiteur pourrait croire observer des étoffes suspendues, pourtant, il s’agit bien de marbre, où les veines naturelles du matériau et la délicatesse de la taille de Jaildo Marinho se répondent.
À travers cette série inédite, l’artiste poursuit sa réflexion sur les formes essentielles et sur la capacité de la matière à dépasser sa propre nature.
Meudon, une mémoire de la blanchisserie
Cette exposition trouve à Meudon une résonance particulière. Aux XIXᵉ et au début du XXᵉ siècle, la ville fut l’un des centres importants de l’activité de blanchisserie en région parisienne. Des générations de blanchisseuses y lavaient, blanchissaient et faisaient sécher le linge destiné à la capitale et à sa proche banlieue.
Les plis sculptés de Jaildo Marinho évoquent ainsi, de manière poétique et contemporaine, cette mémoire locale. Entre le poids du marbre et la légèreté du linge étendu, l’exposition crée un dialogue inattendu entre histoire sociale et création artistique.
Un écrin patrimonial exceptionnel
Située au cœur du Domaine national de Meudon, l’Orangerie constitue un cadre remarquable pour cette présentation. Encore en activité, elle abrite l’hiver les orangers des Tuileries, de Saint-Cloud et de Meudon. Aux beaux jours, son architecture de brique et son impressionnant volume offrent un écrin idéal à ces œuvres monumentales.
La rencontre entre la noblesse du lieu et celle du marbre contribue à faire d’Étendre le marbre une expérience singulière, où espace, lumière et matière dialoguent avec une rare intensité.
Exposition du 3 au 27 septembre 2026
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche 14h-19h
Orangerie du Domaine national de Meudon
Entrée libre
Domaine national de Meudon Place Jules Janssen, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/le-chateau-de-meudon Au XVe siècle, simple demeure particulière juchée au sommet d’une colline, le Domaine de Meudon est devenu, à l’aube du XVIIIe siècle l’un des plus beaux domaines d’Ile-de-France.
Ses châteaux édifiés par les plus grands architectes, son parc dessiné par Le Nôtre en firent un haut lieu de l’art et du divertissement durant plusieurs siècles.
Propriété du Grand Dauphin, fils aîné de Louis XIV, le domaine s’agrandit au Grand Siècle par la construction d’un second château, le Château-neuf, surplombant la forêt domaniale et le bourg de Meudon. Subissant les vicissitudes de l’histoire, le Château-vieux fut démoli en 1795 tandis que le Château-neuf brûla durant la guerre de 1870.
La science vint, au cours du XIXe siècle, revivifier ce domaine oublié et lui permit de survivre au temps. En 1885, l’astronome Jules Janssen transforma les ruines du château en Observatoire spécialisé dans l’étude du soleil, rattaché à l’Observatoire de Paris en 1923.
Aujourd’hui le Domaine est un lieu vivant de recherche scientifique, de culture et de promenade aux portes de Paris.
Exposition « Étendre le marbre » de Jaildo Marinho
Xavier Forcioli
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