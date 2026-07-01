Eglise de Meudon-la-Forêt, Église du Saint-Esprit, Meudon

Informations pratiques

Eglise de Meudon-la-Forêt 19 et 20 septembre Église du Saint-Esprit Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

La visite propose de découvrir un édifice atypique, à la fois lieu de culte vivant et témoin de l’évolution de l’architecture religieuse après le Concile Vatican II.

Historique

Construction dans le contexte des grands ensembles des années 1960

Accueil des populations nouvelles (rapatriés, classes populaires urbaines)

Témoignage de l’histoire sociale locale

Architectural

Plan carré novateur

Absence de piliers à l’origine (portée exceptionnelle)

Toiture inclinée spectaculaire

Esthétique en béton typique du modernisme

Technique

Innovation structurelle (charpente bois lamellé-collé)

Problèmes puis reconstruction complète de la toiture

Chantier récent exemplaire

Culturel et spirituel

Application des principes liturgiques post-Vatican II

Centralité de l’assemblée

Symbolique de l’élévation vers l’autel

Église du Saint-Esprit 2 place de l’Église 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 31 73 91 https://www.paroisse-meudonlaforet.fr/ https://www.facebook.com/ParoisseSaintEspritMLF Construite à partir de 1966 et inaugurée en 1968 au cœur du quartier de Meudon-la-Forêt, l’église du Saint-Esprit est un témoin remarquable de l’urbanisation des Trente Glorieuses. Œuvre de l’architecte Georges Rophé, elle se distingue par une architecture audacieuse en béton et un vaste espace intérieur sans piliers à l’origine, favorisant la réunion et la participation de l’assemblée. Accès par bus et en moyens de transport individuels. Parking gratuit sur place.

Visite commentée

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