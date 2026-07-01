QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon-la-Forêt Ne restez pas seul face à vos problèmes de consommation. Ensemble, faisons respecter vos droits., Centre social, Meudon

Informations pratiques

QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon-la-Forêt

Ne restez pas seul face à vos problèmes de consommation. Ensemble, faisons respecter vos droits. 9 septembre 2026 – 7 juillet 2027, les mercredis Centre social Hauts-de-Seine

Sur rendez vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T17:30:00+02:00

Fin : 2027-07-07T15:00:00+02:00 – 2027-07-07T17:30:00+02:00

Vous rencontrez un problème de consommation (litige avec un commerçant, un opérateur, un artisan, un fournisseur d’énergie, une assurance, etc.) ? Ne restez pas seul.

Que Choisir Ensemble Meudon vous accueille à Meudon-la-Forêt, au Centre social Millandy, 01 41 07 94 79 tous les mercredis de 15h à 17h30 (dernier rendez-vous à 17h30), uniquement sur rendez-vous, hors vacances scolaires.

Nos bénévoles sont à votre écoute pour vous informer sur vos droits, vous conseiller et vous accompagner dans la résolution de vos litiges de consommation.

Ensemble, faisons respecter vos droits.

Centre social 5 rue Georges Millandy 92360 Meudon la Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Besoin d’aide pour un litige de consommation ?QUE CHOISIR ENSEMBLE vous informe, vous conseille et vous accompagne. justice contentieux