QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon-la-Forêt Ne restez pas seul face à vos problèmes de consommation. Ensemble, faisons respecter vos droits., Centre social, Meudon
mercredi 9 septembre 2026 · Centre social · Meudon
Informations pratiques
QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon-la-Forêt
Ne restez pas seul face à vos problèmes de consommation. Ensemble, faisons respecter vos droits. 9 septembre 2026 – 7 juillet 2027, les mercredis Centre social Hauts-de-Seine
Sur rendez vous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T17:30:00+02:00
Fin : 2027-07-07T15:00:00+02:00 – 2027-07-07T17:30:00+02:00
Vous rencontrez un problème de consommation (litige avec un commerçant, un opérateur, un artisan, un fournisseur d’énergie, une assurance, etc.) ? Ne restez pas seul.
Que Choisir Ensemble Meudon vous accueille à Meudon-la-Forêt, au Centre social Millandy, 01 41 07 94 79 tous les mercredis de 15h à 17h30 (dernier rendez-vous à 17h30), uniquement sur rendez-vous, hors vacances scolaires.
Nos bénévoles sont à votre écoute pour vous informer sur vos droits, vous conseiller et vous accompagner dans la résolution de vos litiges de consommation.
Ensemble, faisons respecter vos droits.
Centre social 5 rue Georges Millandy 92360 Meudon la Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France
Besoin d’aide pour un litige de consommation ?QUE CHOISIR ENSEMBLE vous informe, vous conseille et vous accompagne. justice contentieux
À voir aussi à Meudon (Hauts-de-Seine)
- PASS découverte équitation adulte, Club hippique des étangs de Meudon, Meudon 6 juillet 2026
- Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures, Musée d’art et d’histoire, Meudon 8 juillet 2026
- 19e traversée de Paris estivale, Terrasse de l’Observatoire, Meudon 19 juillet 2026
- Tour de France, Route des Gardes, Meudon 26 juillet 2026
- QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon Val Fleury : ne restez pas seul face aux problèmes de consommation, ensemble, faisons respecter vos droits., Espace Val-Fleury, Meudon 5 septembre 2026