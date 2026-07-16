Le CNRS et le Pavillon Bellevue, d’hier à aujourd’hui, Pavillon Bellevue, Meudon

Informations pratiques

Le CNRS et le Pavillon Bellevue, d’hier à aujourd’hui Samedi 19 septembre, 11h00 Pavillon Bellevue Hauts-de-Seine

Gratuit / Exposition en accès libre dans la limite de la capacité d’accueil du site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’expositionLe CNRS et le Pavillon Bellevue, d’hier à aujourd’hui. À travers de nombreuses photographies issues de plaques de verre et de pellicules produites depuis 1919, conservées et valorisées par CNRS Images, cette exposition retrace l’histoire de ce patrimoine meudonnais.

Si le Pavillon Bellevue accueille aujourd’hui l’une des délégations du CNRS, il en constitue surtout le siège historique depuis la création de l’organisme en 1939.

Avant cela, cet édifice Belle Epoque a connu différentes fonctions : hôtel de luxe au XIXe siècle, école de danse de la célèbre Isadora Duncan, puis hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale. Sa destinée scientifique a finalement débuté en 1919 lorsqu’il a accueilli l’Office des inventions, devenu l’Office national des recherches scientifiques, industrielles et des inventions (ONRSII) en 1922, et enfin le CNRS, de 1939 à nos jours.

Pavillon Bellevue 1 Pl. Aristide Briand, 92195 Meudon Meudon 92195 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France 01 45 07 50 05 https://www.iledefrance-meudon.cnrs.fr/fr Le Pavillon Bellevue, situé à Meudon, accueille aujourd’hui l’une des délégations administratives du CNRS. Il constitue également le lieu symbolique des origines du CNRS et du déploiement de la recherche scientifique en France. Le Pavillon Bellevue ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Nous vous invitons à découvrir toute son histoire, depuis sa création jusqu’à nos jours. À partir de Montparnasse, Transilien N (direction Mantes-la-jolie ou Plaisir-Grignon), station Bellevue

À partir de Pont-de-Sèvres (M9), Bus 169 arrêt 11-Novembre ou Gare de Bellevue

À partir de La Défense, Tramway T2 Val-de-Seine, station Brimborion

Accès au parking public à proximité du campus (rue Marcel-Allégot 92190 MEUDON)

Exposition « Le CNRS et le Pavillon Bellevue, d’hier à aujourd’hui »

© Cyril Frésillon / CNRS Images