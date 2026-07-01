QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon Val Fleury : ne restez pas seul face aux problèmes de consommation, ensemble, faisons respecter vos droits., Espace Val-Fleury, Meudon

Informations pratiques

QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon Val Fleury : ne restez pas seul face aux problèmes de consommation, ensemble, faisons respecter vos droits. 5 septembre 2026 – 3 juillet 2027, les samedis Espace Val-Fleury Hauts-de-Seine

Samedi matin : permanence en accès libre, sans rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T09:45:00+02:00 – 2026-09-05T11:45:00+02:00

Fin : 2027-07-03T09:45:00+02:00 – 2027-07-03T11:45:00+02:00

QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon Val Fleury

Nous sommes à vos côtés pour défendre vos droits de consommateurs.

Lors de nos permanences à l’espace jeunesse Gare de Val fleury 2 rue des Grimettes, nos bénévoles vous informent, vous conseillent et vous accompagnent pour comprendre vos contrats, résoudre vos litiges et trouver des solutions à vos problèmes de consommation du quotidien.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer : nous sommes là pour vous accompagner !

Espace Val-Fleury 2-4 rue des Grimettes, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Un problème de consommation ? QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon Val Fleury vous informe, vous conseille et vous accompagne pour faire valoir vos droits. droits justice