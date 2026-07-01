QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon Val Fleury : ne restez pas seul face aux problèmes de consommation, ensemble, faisons respecter vos droits., Espace Val-Fleury, Meudon
samedi 5 septembre 2026 · Espace Val-Fleury · Meudon
Informations pratiques
QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon Val Fleury : ne restez pas seul face aux problèmes de consommation, ensemble, faisons respecter vos droits. 5 septembre 2026 – 3 juillet 2027, les samedis Espace Val-Fleury Hauts-de-Seine
Samedi matin : permanence en accès libre, sans rendez-vous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T09:45:00+02:00 – 2026-09-05T11:45:00+02:00
Fin : 2027-07-03T09:45:00+02:00 – 2027-07-03T11:45:00+02:00
QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon Val Fleury
Nous sommes à vos côtés pour défendre vos droits de consommateurs.
Lors de nos permanences à l’espace jeunesse Gare de Val fleury 2 rue des Grimettes, nos bénévoles vous informent, vous conseillent et vous accompagnent pour comprendre vos contrats, résoudre vos litiges et trouver des solutions à vos problèmes de consommation du quotidien.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer : nous sommes là pour vous accompagner !
Espace Val-Fleury 2-4 rue des Grimettes, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France
Un problème de consommation ? QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon Val Fleury vous informe, vous conseille et vous accompagne pour faire valoir vos droits. droits justice
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