Le tour du monde en 80 jours – Magnum Photos, Hangar Y, Meudon
samedi 11 septembre 2027 · Hangar Y · Meudon
Informations pratiques
Le tour du monde en 80 jours – Magnum Photos 11 septembre – 31 décembre 2027 Hangar Y Hauts-de-Seine
Tarif standard : 10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-09-11T11:00:00+02:00 – 2027-09-11T19:00:00+02:00
Fin : 2027-12-31T11:00:00+01:00 – 2027-12-31T19:00:00+01:00
À l’occasion du 80e anniversaire de Magnum Photos, l’agence
mythique du photojournalisme s’associe au Hangar Y pour une
exposition inédite déployée sur près de 600 m².
Ce partenariat donne naissance à Un tour du monde en 80 ans,
un voyage visuel à travers les grands récits de notre temps, mis
en images par les plus grands photographes de la planète.
Lieu d’aventure et d’innovation, riche de son passé
aéronautique, le Hangar Y situé à Meudon devient le théâtre
d’un périple photographique à travers les continents. Le visiteur
y découvre des tirages iconiques, mais aussi des productions
originales spécialement conçues pour l’exposition.
En puisant dans huit décennies d’images, l’exposition tisse un
récit qui fait dialoguer les oeuvres entre elles, donnant la parole
aux photographes – qu’ils soient figures historiques, talents
émergents, français ou internationaux.
Hangar Y 9 Avenue de Trivaux. 92190, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 01 84 74 45 50 https://hangar-y.com/ Espace monumental d’exception laissé en friche pendant des
décennies, le Hangar Y a ouvert ses portes au printemps 2023
après quarante ans d’abandon.
Il devient alors une destination culturelle, à la croisée des arts,
des sciences et de la nature, accessible à tous les publics.
Basé sur un site naturel de 10 hectares, à la lisère de la forêt
de Meudon, le Hangar Y, monument classé et site mythique de
l’aéronautique, offre une programmation conçue comme une
exploration de thèmes universels vus par le prisme des artistes.
La thématique de l’exploration (scientifique, technologique,
sensorielle…) est au coeur de la programmation du Hangar Y,
en résonnance avec l’histoire du lieu et la présence du berceau
scientifique à Meudon (CNRS, Onera, Observatoire de Paris…).
Depuis son ouverture en mars 2023, le Hangar Y accueille près
de 150 000 visiteurs par an. En transports publics :
GARES
Meudon Val Fleury (RER C), Meudon (Ligne N)
BUS
Trivaux – Hangar Y (Lignes 169, 289, 389)
VELIB’
Meudon Val Fleury
Par la route :
Un parking voitures, trottinettes et vélos sont à votre disposition sur le site (accès par l’avenue de Trivaux).
Parking voitures payant.
À l’occasion du 80e anniversaire de Magnum Photos, l’agence
© Matthieu Joffre
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