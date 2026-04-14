Tour du monde des mythes et légendes de Grèce, Bibliothèque Parment, Rouen
Tour du monde des mythes et légendes de Grèce, Bibliothèque Parment, Rouen samedi 23 mai 2026.
Tour du monde des mythes et légendes de Grèce Samedi 23 mai, 16h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Le monde est vaste, les cultures variées et les supports de l’imaginaire dépassent le seul livre. Aujourd’hui, nous vous proposons d’employer ces différents supports pour embarquer avec nous vers la Grèce !
Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/tour-du-monde-des-mythes-et-legendes-de-grece »}]
Le monde est vaste, les cultures variées et les supports de l’imaginaire dépassent le seul livre. Aujourd’hui, embarquez vers la Grèce.
Tête de Méduse attribuée au Bernin, ©Merulana, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
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