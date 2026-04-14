Tour du monde des mythes et légendes de Grèce, Bibliothèque Parment, Rouen

Tour du monde des mythes et légendes de Grèce Samedi 23 mai, 16h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Le monde est vaste, les cultures variées et les supports de l’imaginaire dépassent le seul livre. Aujourd’hui, nous vous proposons d’employer ces différents supports pour embarquer avec nous vers la Grèce !

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/tour-du-monde-des-mythes-et-legendes-de-grece »}]

Le monde est vaste, les cultures variées et les supports de l’imaginaire dépassent le seul livre. Aujourd’hui, embarquez vers la Grèce.

Tête de Méduse attribuée au Bernin, ©Merulana, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.