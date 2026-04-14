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Tour du monde des mythes et légendes de Grèce, Bibliothèque Parment, Rouen

Tour du monde des mythes et légendes de Grèce, Bibliothèque Parment, Rouen

Tour du monde des mythes et légendes de Grèce, Bibliothèque Parment, Rouen samedi 23 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Parment

Adresse : 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Tour du monde des mythes et légendes de Grèce Samedi 23 mai, 16h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Le monde est vaste, les cultures variées et les supports de l’imaginaire dépassent le seul livre. Aujourd’hui, nous vous proposons d’employer ces différents supports pour embarquer avec nous vers la Grèce !

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Le monde est vaste, les cultures variées et les supports de l’imaginaire dépassent le seul livre. Aujourd’hui, embarquez vers la Grèce.

Tête de Méduse attribuée au Bernin, ©Merulana, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

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