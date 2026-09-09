Tour du Monde Lecture de kamishibaï Saint-Laurent-d’Olt
lundi 26 octobre 2026 · Saint-Laurent-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Laurent-d’Olt
Tour du Monde Lecture de kamishibaï
Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-26
fin : 2026-10-26
Date(s) :
2026-10-26
Venez écouter des histoires illustrées au travers d’un kamishibaï !
Rendez-vous à la médiathèque de Saint Laurent à 10h.
Tout public .
Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39
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English :
Come %E9listen to illustrated stories told through a kamishiba%EF!
L’événement Tour du Monde Lecture de kamishibaï Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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