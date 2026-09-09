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Tour du Monde Lecture de kamishibaï Saint-Laurent-d’Olt

lundi 26 octobre 2026 · Saint-Laurent-d'Olt

Tour du Monde Lecture de kamishibaï Saint-Laurent-d’Olt

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Ville
12560 Saint-Laurent-d'Olt
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Saint-Laurent-d’Olt

Tour du Monde Lecture de kamishibaï

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-26
fin : 2026-10-26

Date(s) :
2026-10-26

Venez écouter des histoires illustrées au travers d’un kamishibaï !
Rendez-vous à la médiathèque de Saint Laurent à 10h.
Tout public   .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 

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English :

Come %E9listen to illustrated stories told through a kamishiba%EF!

L’événement Tour du Monde Lecture de kamishibaï Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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