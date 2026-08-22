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AGENDA · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Tour du Monde Soirée jeux et cinéma Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

mercredi 21 octobre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Tour du Monde Soirée jeux et cinéma Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Adresse
Jardin du Centre Social
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
4 Tarif enfant - de 14 ans

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Tour du Monde Soirée jeux et cinéma

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
– de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Débutant ou confirmé, venez passer un moment ludique avec des jeux sur la thématique du monde !
Animé par Sandra Recune. Repas partagé saveurs du monde .
Séance du film 7€, 4€ pour les enfants
+ d’info à venir
Tout public 4  .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32  bibli.stgeniezdolt@orange.fr

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English :

Whether you’re a beginner or an experienced player, come have some fun with games themed around the world!

L’événement Tour du Monde Soirée jeux et cinéma Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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