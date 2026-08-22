Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Tour du Monde Soirée jeux et cinéma

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

– de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Débutant ou confirmé, venez passer un moment ludique avec des jeux sur la thématique du monde !

Animé par Sandra Recune. Repas partagé saveurs du monde .

Séance du film 7€, 4€ pour les enfants

+ d’info à venir

Tout public 4 .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

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English :

Whether you’re a beginner or an experienced player, come have some fun with games themed around the world!

L’événement Tour du Monde Soirée jeux et cinéma Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)