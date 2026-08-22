Tour du Monde Soirée jeux et cinéma Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
mercredi 21 octobre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Tour du Monde Soirée jeux et cinéma
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
– de 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Débutant ou confirmé, venez passer un moment ludique avec des jeux sur la thématique du monde !
Animé par Sandra Recune. Repas partagé saveurs du monde .
Séance du film 7€, 4€ pour les enfants
+ d’info à venir
Tout public 4 .
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr
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English :
Whether you’re a beginner or an experienced player, come have some fun with games themed around the world!
L’événement Tour du Monde Soirée jeux et cinéma Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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