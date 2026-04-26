Tour en calèche dans le parc du château, Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

Tour en calèche dans le parc du château Dimanche 20 septembre, 11h00 Château du Grand Jardin Haute-Marne

Tour à 2€/pers (adulte et enfants) ; entrée sur site à 2€/pers (gratuit – 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Déambulez et rêvez dans les allées du château à bord d’une calèche, au bruit du pas de chevaux. Un moment de détente à vivre comme les bourgeois d’autrefois et une autre façon de découvrir le parc du XIXe siècle, à bord d’une calèche des Jardins d’Eiden.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, France Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33325941754 https://haute-marne.fr/liens-utiles/chateau-du-grand-jardin Créé par Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, le château du Grand Jardin est un pavillon de plaisance du XVIe siècle qui vient compléter la demeure seigneuriale : le château d’en haut (aujourd’hui disparu) surplombant la ville. Influencé par le style Renaissance découvert lors des guerres d’Italie, c’est un lieu de réception et de représentation qui manifeste le pouvoir des Guise. À l’époque, seuls les hôtes de marque sont invités à festoyer et à admirer son décor et ses jardins. Parking dédié de 92 places.

Déambulez et rêvez dans les allées du château à bord d’une calèche, au bruit du pas de chevaux. Un moment de détente à vivre comme les bourgeois d’autrefois et une autre façon de découvrir le parc du…

© Jardin d’Eiden