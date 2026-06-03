Prats-de-Sournia

TOUR EN FÊTE PRATS DE SOURNIA

Prats-de-Sournia Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Au programme

* A partir de 17h30 Nouvelle pièce de théâtre proposée par la troupe des comédiens amateurs les baladins du Fenouillèdes .

* À 19h apéritif musical avec Lulu Pely.

Possibilité de restauration sur place.

* À partir de 22h Tous au pied de la Tour ! . Nouveau spectacle son et lumière. Projection sur les façades de la Tour à signaux médiévale, produit par Modulomedia.

.

Prats-de-Sournia 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 80 22 21 33

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English :

On the program:

* From 5:30pm: A new play by the amateur comedy troupe les baladins du Fenouillèdes .

* 7pm: Musical aperitif with Lulu Pely.

Catering available on site.

* From 10pm: Tous au pied de la Tour! New sound and light show. Projection on the facades of the medieval signal tower, produced by Modulomedia.

L’événement TOUR EN FÊTE PRATS DE SOURNIA Prats-de-Sournia a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES