Tour Guide Féministe – Balade à vélo, Place des Capucins, Bordeaux

Tour Guide Féministe – Balade à vélo Samedi 14 mars, 10h00 Place des Capucins Gironde

Tarif unique – 12€

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T13:00:00+01:00

Vélo non fourni

Durée : 3 heures

12 participant.es

Les soignantes bordelaises, une histoire du care

Longtemps assurée gratuitement dans le cadre familial ou faiblement rémunérée sur le marché du travail, la prise en charge des soins apparaît comme une affaire de femmes.

Au XIXᵉ siècle, alors que les métiers du soin et de la santé se professionnalisent, celles-ci sont pourtant cantonnées à des rôles subalternes et d’exécution. Aujourd’hui encore, bien que 85 % des professionnel·le·s du secteur soient des femmes, le monde médical reste profondément marqué par une culture sexiste et par de fortes inégalités de genre.

Lors de cette balade, nous explorerons les contributions et les luttes de quelques pionnières bordelaises pour affirmer leur place dans le champ médico-social, ainsi que la manière dont la médecine a pris en charge la santé des femmes, entre pathologisation, contrôle et maltraitance.

