Dole

Tourisme gastronomique et Culture

Maison Natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:30:00

fin : 2026-06-10 19:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Le temple de Borobudur a été construit sous l’ancien royaume de Mataram par le roi Samaratungga, souverain de la dynastie Sanjaya, dont l’apogée a coïncidé avec son règne. Le temple de Borobudur abrite de nombreuses reliques intéressantes, dont l’une est consacrée à la gastronomie. Située dans une vallée très fertile, traversée par des rivières et entourée de nombreux volcans, Borobudur bénéficie d’un environnement naturel unique qui favorise la fertilité des sols et une gastronomie florissante, emblème de la gastronomie indonésienne. .

Maison Natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr

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English : Tourisme gastronomique et Culture

L’événement Tourisme gastronomique et Culture Dole a été mis à jour le 2026-06-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)