Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Azay-le-Brûlé
Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Azay-le-Brûlé mercredi 15 juillet 2026.
Azay-le-Brûlé
Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau
Résidence Mon Village Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-28 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-28
Ferdinand vous accueillera avec ses bons produits locaux et sa bonne humeur légendaire. .
Résidence Mon Village Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
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English : Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau
L’événement Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Haut Val De Sèvre
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