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Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Azay-le-Brûlé

Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Azay-le-Brûlé

Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Azay-le-Brûlé mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
Résidence Mon Village
Ville
79400 Azay-le-Brûlé
Département
Deux-Sèvres
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Azay-le-Brûlé

Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau

Résidence Mon Village Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-28

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Résidence Mon Village Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82  lepicerieduval@soliniort.fr

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English : Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau

L’événement Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Haut Val De Sèvre

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