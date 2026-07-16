Informations pratiques

Le Barcarès

TOURNÉE DE VINS DES PAYS D’OC

Allée des Arts Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Dégustations de vin du Pays d’Oc et distribution de goodies.

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Allée des Arts Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

Pays d’Oc wine tastings and giveaway of promotional items.

L’événement TOURNÉE DE VINS DES PAYS D’OC Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE PORT BARCARES