Tournée des Plages Beach-Volley Plage de la conche nord Saint-Georges-de-Didonne

mardi 21 juillet 2026 · Plage de la conche nord · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Tournée des Plages Beach-Volley

Plage de la conche nord Plage de Vallières Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-25 2026-08-11

Tournois beach-volley (3×3) accessibles à tous débutants ou confirmés, touristes ou locaux. Chaque matin de tournois, nous proposerons également des initiations gratuites pour tous.

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Plage de la conche nord Plage de Vallières Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Beach volleyball tournaments (3%D73) open to everyone: beginners and experienced players alike, tourists and locals. Every morning during the tournaments, we’ll also offer free introductory sessions for everyone.

L’événement Tournée des Plages Beach-Volley Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique