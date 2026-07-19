Tournée des Plages Beach-Volley Plage de la conche nord Saint-Georges-de-Didonne
mardi 21 juillet 2026 · Plage de la conche nord · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Tournée des Plages Beach-Volley
Plage de la conche nord Plage de Vallières Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-25 2026-08-11
Tournois beach-volley (3×3) accessibles à tous débutants ou confirmés, touristes ou locaux. Chaque matin de tournois, nous proposerons également des initiations gratuites pour tous.
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Plage de la conche nord Plage de Vallières Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Beach volleyball tournaments (3%D73) open to everyone: beginners and experienced players alike, tourists and locals. Every morning during the tournaments, we’ll also offer free introductory sessions for everyone.
L’événement Tournée des Plages Beach-Volley Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique
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