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Tournoi bouliste de Pentecôte Championnat de Boules Parc de la Tête d’Or Lyon 6e Arrondissement

Tournoi bouliste de Pentecôte Championnat de Boules Parc de la Tête d’Or Lyon 6e Arrondissement samedi 23 mai 2026.

Lieu : Parc de la Tête d'Or

Adresse : Autres entrées boulevard des Belges, rue Duquesne

Ville : 69006 Lyon 6e Arrondissement

Département : Rhône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Lyon 6e Arrondissement

Tournoi bouliste de Pentecôte Championnat de Boules

Parc de la Tête d’Or Autres entrées boulevard des Belges, rue Duquesne Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23

Pour la deuxième année consécutive, le tournoi se déroulera sur 5 sites de la Métropole de Lyon. Les demi-finales et finales du lundi se disputeront dans le cadre exceptionnel du Parc de la Tête d’Or.
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Parc de la Tête d’Or Autres entrées boulevard des Belges, rue Duquesne Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 37 16 10 

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English : Pentecost Bouleste tournament Boules Championship

For the second year running, the tournament will take place across five venues in the Lyon metropolitan area. Monday’s semi-finals and finals will be held in the stunning setting of the Parc de la Tête d’Or.

L’événement Tournoi bouliste de Pentecôte Championnat de Boules Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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