Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Tournoi de Basketball

Salle Omnisport L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Avec un animateur sportif diplômé d’état, participez à un tournoi de basketball

Avec un animateur sportif diplômé d’état, participez à un tournoi de basketball dans la salle omnisport de L’Aiguillon-sur-Mer.

Gratuit et ouvert à tous. .

Salle Omnisport L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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English :

Take part in a basketball tournament with a state-qualified sports instructor

L’événement Tournoi de Basketball L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud