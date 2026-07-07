Tournoi de Basketball L’Aiguillon-la-Presqu’île
mardi 7 juillet 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Tournoi de Basketball
Salle Omnisport L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Avec un animateur sportif diplômé d’état, participez à un tournoi de basketball
Avec un animateur sportif diplômé d’état, participez à un tournoi de basketball dans la salle omnisport de L’Aiguillon-sur-Mer.
Gratuit et ouvert à tous. .
Salle Omnisport L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr
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English :
Take part in a basketball tournament with a state-qualified sports instructor
L’événement Tournoi de Basketball L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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