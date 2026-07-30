Tournoi de Beach Volley 3*3 mixte ou pas Landéda
dimanche 2 août 2026 · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Tournoi de Beach Volley 3*3 mixte ou pas
Plage de Fort Cézon Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:30:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Attention à tous ! L’édition 2026 du tournoi INTERNATIONAL de Landéda est de retour !
Rendez-vous cette année le dimanche 2 Aout sur la plage de Fort Cézon (comme chaque année) pour un tournoi en 3 contre 3, mixte ou non, au choix ! ??
Pensez à prendre votre gobelet !
Buvette et BBQ disponibles sur place.
En cas de météo capricieuse, repli possible sur le gymnase de Streat Kichen. .
Plage de Fort Cézon Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 71 96 58 10
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English :
L’événement Tournoi de Beach Volley 3*3 mixte ou pas Landéda a été mis à jour le 2026-07-22 par OT PAYS DES ABERS
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