Informations pratiques

Landéda

Tournoi de Beach Volley 3*3 mixte ou pas

Plage de Fort Cézon Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:30:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Attention à tous ! L’édition 2026 du tournoi INTERNATIONAL de Landéda est de retour !

Rendez-vous cette année le dimanche 2 Aout sur la plage de Fort Cézon (comme chaque année) pour un tournoi en 3 contre 3, mixte ou non, au choix ! ??

Pensez à prendre votre gobelet !

Buvette et BBQ disponibles sur place.

En cas de météo capricieuse, repli possible sur le gymnase de Streat Kichen. .

Plage de Fort Cézon Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 71 96 58 10

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English :

L’événement Tournoi de Beach Volley 3*3 mixte ou pas Landéda a été mis à jour le 2026-07-22 par OT PAYS DES ABERS