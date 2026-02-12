Tournoi de cornhole Complexe Multisports Châtillon-sur-Thouet
samedi 21 mars 2026.
Tournoi de cornhole
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
En présence de Bruno Bocquier , champion d’Europe 2023
Réservé aux joueurs non licenciés OFCH (Organisation Française de Cornhole)
Dès 16 ans
Inscription (en doublette obligatoire) par mail ou en ligne
Buvette sur place .
Complexe Multisports 31 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bcc79200@gmail.com
