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AGENDA · Ceilhes-et-Rocozels

TOURNOI DE FOOT ADULTE Ceilhes-et-Rocozels

vendredi 14 août 2026 · Ceilhes-et-Rocozels

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
22 Avenue du Lac
Ville
34260 Ceilhes-et-Rocozels
Département
Hérault
Tarif

Ceilhes-et-Rocozels

TOURNOI DE FOOT ADULTE

22 Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Tournoi de foot pour adultes au city du plan d’eau le Bouloc à Ceilhes
vendredi 14 aout 2026 15h-19h
GRATUIT
Infos au 07 82 50 30 96
Tournoi de foot pour adultes au city du plan d’eau le Bouloc à Ceilhes
vendredi 14 aout 2026 15h-19h
GRATUIT
Infos au 07 82 50 30 96   .

22 Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 82 50 30 96 

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English :

Adult Soccer Tournament at the Plan d’Eau Le Bouloc %E0 Ceilhes
Friday, August 14, 2026, 3:00 p.m.–7:00 p.m.
FREE
For more information, call 07 82 50 30 96

L’événement TOURNOI DE FOOT ADULTE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-08-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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