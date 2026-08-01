TOURNOI DE FOOT ADULTE Ceilhes-et-Rocozels
vendredi 14 août 2026 · Ceilhes-et-Rocozels
Informations pratiques
Ceilhes-et-Rocozels
TOURNOI DE FOOT ADULTE
22 Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Tournoi de foot pour adultes au city du plan d’eau le Bouloc à Ceilhes
vendredi 14 aout 2026 15h-19h
GRATUIT
Infos au 07 82 50 30 96
Tournoi de foot pour adultes au city du plan d’eau le Bouloc à Ceilhes
vendredi 14 aout 2026 15h-19h
GRATUIT
Infos au 07 82 50 30 96 .
22 Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 82 50 30 96
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English :
Adult Soccer Tournament at the Plan d’Eau Le Bouloc %E0 Ceilhes
Friday, August 14, 2026, 3:00 p.m.–7:00 p.m.
FREE
For more information, call 07 82 50 30 96
L’événement TOURNOI DE FOOT ADULTE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-08-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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