Tournoi de foot mixte et intergénérationnel, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Tournoi de foot mixte et intergénérationnel Samedi 19 septembre, 14h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Avis aux amateur.rice de foot, viens participer à une compétition sportive dans le fairplay et la convivialité, et là on est bien !
De 8-88 ans, équipe de 5 personnes
Inscription à 13h30 entre l’infirmerie et l’école Alice Guy, la compétition se déroule dans la cour de l’école Alice Guy.
La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Tournoi de foot dans la cour de l’école Alice Guy
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