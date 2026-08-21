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Tournoi de foot mixte et intergénérationnel, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes

Tournoi de foot mixte et intergénérationnel, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Générale, Caserne Mellinet
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Tournoi de foot mixte et intergénérationnel Samedi 19 septembre, 14h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Avis aux amateur.rice de foot, viens participer à une compétition sportive dans le fairplay et la convivialité, et là on est bien !
De 8-88 ans, équipe de 5 personnes
Inscription à 13h30 entre l’infirmerie et l’école Alice Guy, la compétition se déroule dans la cour de l’école Alice Guy.

La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Tournoi de foot dans la cour de l’école Alice Guy

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