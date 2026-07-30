Tournoi de international de tennis féminim ITF 80.000$ du Neubourg Route de Sainte-Colombe Le Neubourg
dimanche 13 septembre 2026 · Route de Sainte-Colombe · Le Neubourg
Informations pratiques
Le Neubourg
Tournoi de international de tennis féminim ITF 80.000$ du Neubourg
Route de Sainte-Colombe Le cours Saint-Paul Le Neubourg Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-13
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-13
L’ITF 80.000$ du Tennis Club du Neubourg est le 1er tournoi de tennis féminin dans le Nord de la France et le 5eme sur le territoire français.
Créé en 2021 cette édition se déroulera cette année du 13 au 20 septembre 2026.
Devenir bénévole Contactez le tennis club du Neubourg par téléphone au 06.19.47.00.94 .
Route de Sainte-Colombe Le cours Saint-Paul Le Neubourg 27110 Eure Normandie +33 6 29 02 22 77
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English : Tournoi de international de tennis féminim ITF 80.000$ du Neubourg
L’événement Tournoi de international de tennis féminim ITF 80.000$ du Neubourg Le Neubourg a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays du Neubourg
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