Tournoi de jeux vidéo, Médiathèque Grand M, Toulouse

Tournoi de jeux vidéo Samedi 18 avril, 14h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Samedi 18 avril – 14h-17h

Chaque mois, mesurez-vous aux meilleurs.res et tentez de remporter le tournoi de jeu vidéo ! Jeux de sport, de combat ou de réflexions, vous trouverez à coup sûr votre style dans ce rendez-vous mensuel !

Durée : 3h

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Chaque mois, mesurez-vous aux meilleurs.res