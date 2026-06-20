Informations pratiques

Thouars

Tournoi de Mario Kart sur écran géant !

12 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Affrontez-vous sur Mario Kart World sur Switch 2, sur écran géant, lors d’un tournoi convivial et familial ! Samedi 3 octobre de 20h à 22h, salle La Traverse. À partir de 8 ans, inscription obligatoire ; les mineurs doivent être accompagnés.

Qui sera le grand champion du tournoi de Mario Kart World sur Switch 2 ? Pendant la soirée, les participants s’affronteront sur un écran géant dans une ambiance conviviale et familiale. Le tournoi est ouvert aux joueurs à partir de 8 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte responsable. En plus des courses, quelques surprises ludiques complémentaires sont annoncées pour agrémenter la soirée. Un rendez-vous idéal pour les amateurs de jeux vidéo souhaitant se retrouver autour d’un tournoi accessible et convivial. La soirée se déroule samedi 3 octobre 2026 de 20h à 22h, dans la salle La Traverse de la médiathèque. Réservations à partie du 16 septembre. .

12 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Tournoi de Mario Kart sur écran géant !

Compete against each other in Mario Kart World on Switch 2, on a %E9cran g%E9ant, in a friendly, family-oriented tournament! Saturday, October 3, from 8:00 p.m. %E0 to 10:00 p.m., at La Traverse. Ages 8 and up; registration required; minors must be accompanied by an adult.

L’événement Tournoi de Mario Kart sur écran géant ! Thouars a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Thouarsais