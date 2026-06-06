Varennes-Changy

Tournoi de ping pong

Varennes-Changy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tournoi de ping pong

Tournoi de ping pong de fin de saison jeunes. Pointage 13h30 début des rencontres à 14h. Ouvert à tous non licenciés ou licenciés max 500 points. Inscription avant le 01/07/2026 .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire amicaledespongistesvarennois@gmail.com

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English :

Table Tennis Tournament

L’événement Tournoi de ping pong Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GATINAIS SUD